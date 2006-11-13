НХЛ и 318 экс-игроков заключили соглашение на 18,9 млн долларов по иску о сотрясениях мозга

объявила о заключении предварительного соглашения с группой бывших игроков, подавших в суд на лигу в связи с последствиями травм головы.

Экс-хоккеисты обвинили в том, что лига не защитила их должным образом от сотрясений мозга и не предупредила их о рисках, связанных с игрой.

Общий иск в федеральном суде Миннесоты — самый крупный в истории лиги, он объединяет 318 бывших игроков.

Предварительное соглашение на 18,9 миллиона долларов еще может быть расторгнуто. по-прежнему не признает свою ответственность в этом вопросе.

Каждый игрок, который согласится на урегулирование, получит по 22 000 долларов и право на получение до 75 000 долларов на лечение.

Из 18,9 миллионов более 8,8 миллионов пойдут на выплаты истцам, 6,95 млн заплатят адвокатам, 750 000 долларов пойдут в фонд административных расходов, еще 2,5 млн в течение пяти лет направят в фонд Common Good Fund.

Общая стоимость потенциального урегулирования будет намного меньше, чем соглашение на несколько миллиардов долларов, достигнутое между и бывшими игроками лиги по тому же вопросу.