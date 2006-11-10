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    НХЛ. Сэйв Василевского шлемом в прыжке стал лучшим на неделе

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    НХЛ представила топ-10 сэйвов игровой недели. 

    Лучшим стал сэйв голкипера «Тампы» Андрея Василевского шлемом в прыжке после броска форварда «Эдмонтона» Тая Рэтти. При этом в десятку вошло еще одно его спасение. 

    10. Джимми Ховард («Детройт»)

    9. Джек Кэмпбелл («Лос-Анджелес»)

    8. Антти Ниеми («Монреаль»)

    7. Хенрик Лундквист («Рейнджерс»)

    6. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)

    5. Крэйг Андерсон («Оттава»)

    4. Микко Коскинен («Эдмонтон»)

    3. Роберто Луонго («Флорида»)

    2. Брэйден Холтби («Вашингтон»)

    1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)

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