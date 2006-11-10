НХЛ. Сэйв Василевского шлемом в прыжке стал лучшим на неделе

представила топ-10 сэйвов игровой недели.

Лучшим стал сэйв голкипера Андрея Василевского шлемом в прыжке после броска форварда «Эдмонтона» Тая Рэтти. При этом в десятку вошло еще одно его спасение.

10. Джимми Ховард ( )

9. Джек Кэмпбелл («Лос-Анджелес»)

8. Антти Ниеми ( )

7. Хенрик Лундквист («Рейнджерс»)

6. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)

5. Крэйг Андерсон («Оттава»)

4. Микко Коскинен («Эдмонтон»)

3. Роберто Луонго («Флорида»)

2. Брэйден Холтби ( )

1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)