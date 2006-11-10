НХЛ. Сэйв Василевского шлемом в прыжке стал лучшим на неделе

НХЛ представила топ-10 сэйвов игровой недели.
Лучшим стал сэйв голкипера «Тампы» Андрея Василевского шлемом в прыжке после броска форварда «Эдмонтона» Тая Рэтти. При этом в десятку вошло еще одно его спасение.
10. Джимми Ховард («Детройт»)
9. Джек Кэмпбелл («Лос-Анджелес»)
8. Антти Ниеми («Монреаль»)
7. Хенрик Лундквист («Рейнджерс»)
6. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)
5. Крэйг Андерсон («Оттава»)
4. Микко Коскинен («Эдмонтон»)
3. Роберто Луонго («Флорида»)
2. Брэйден Холтби («Вашингтон»)
1. Андрей Василевский («Тампа-Бэй»)