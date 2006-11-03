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    Богдан Киселевич: «С хайлайтами КХЛ у меня проблема, они не работают. Только через VPN можно смотреть, но это медленно»

    Теги Флорида НХЛ КХЛ Богдан Киселевич NHL Global Series Чемпионат.com Хоккей

    Защитник «Флориды» Богдан Киселевич поделился мнением о поездке в Финляндию и рассказал о том, как следит за КХЛ

    «Тяжело оценивать эту поездку в плане усталости, я только 8 матчей сыграл. Конечно, есть дискомфорт, когда ты только вошел в сезон, потом четыре дня перерыва, поездка, сейчас опять перерыв. С другой стороны, нужно искать плюсы. Есть время тренироваться, залечить раны. Тяжело пока оценивать, где календарь тяжелее – в КХЛ или НХЛ. В НХЛ тоже бывают игры через день и два дня подряд. Здесь меньше тренируются, все, что есть, на игру. 

    С хайлайтами КХЛ у меня проблема, они не работают. Только через VPN можно смотреть, но это очень медленная программа. В основном слежу в инстаграме или когда ребята скидывают видео. Мне кажется, вынесенные матчи в Вене – хороший шаг, но я там не был, не знаю, насколько там было красиво. Для развития хоккея это прекрасно.

    9:0 неинтересно смотреть? Девять голов, я бы с удовольствием посмотрел. Выбрали, конечно, не самую сильную команду – «Слован», и СКА и ЦСКА в соперники дали. Не 9:0, но результат был прогнозируемым», – сказал Киселевич. 

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