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    Обладатель Кубка Стэнли Виктор Стольберг перейдет в «Авангард»

    Теги Авангард возможные переходы чемпионат Швейцарии Цуг КХЛ Виктор Стольберг Спорт-Экспресс Хоккей

    «Авангард» подпишет контракт с нападающим Виктором Стольбергом, сообщает «Спорт-Экспресс».

    Стольберг станет заменой форварду Крису Верстигу, который покинул клуб по семейным обстоятельствам.

    32-летний Стольберг – обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго» в сезоне-2012/13.

    Прошлый сезон, а также начало этого шведский хоккеист проводит в чемпионате Швейцарии, выступая за «Цуг».

    В минувшем сезоне Стольберг набрал 50 (22+28) очков в 46 матчах при полезности «+14».

    В этом сезоне он успел сыграть 7 игр и отметиться 5 (3+2) баллами за результативность.

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