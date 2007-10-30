Обладатель Кубка Стэнли Виктор Стольберг перейдет в «Авангард»

подпишет контракт с нападающим Виктором Стольбергом, сообщает «Спорт-Экспресс».

Стольберг станет заменой форварду Крису Верстигу, который покинул клуб по семейным обстоятельствам.

32-летний Стольберг – обладатель Кубка Стэнли в составе «Чикаго» в сезоне-2012/13.

Прошлый сезон, а также начало этого шведский хоккеист проводит в чемпионате Швейцарии, выступая за «Цуг».

В минувшем сезоне Стольберг набрал 50 (22+28) очков в 46 матчах при полезности «+14».

В этом сезоне он успел сыграть 7 игр и отметиться 5 (3+2) баллами за результативность.