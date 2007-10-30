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    «Спартак»: «Клуб не вел никаких предметных переговоров со Знарком, гонорар в 20 млн рублей – плод фантазии журналиста»

    Теги Спартак Олег Знарок КХЛ Чемпионат.com Хоккей

    «Спартак» опроверг информацию о переговорах с бывшим тренером сборной России Олегом Знарком. 

    В понедельник портал «Чемпионат.com» сообщил, что «Спартак» предложил Знарку годовую зарплату в 20 млн рублей, однако тренер отказался от предложения.

    «В связи с появившимися в СМИ сообщениями о переговорах с Олегом Знарком ХК «Спартак» официально сообщает, что данная информация не соответствует действительности.

    Никаких предметных переговоров с экс-главным тренером сборной России клуб не вел, в связи с чем фигурировавшая в тексте сумма гонорара специалисту является плодом фантазии журналиста, опубликовавшего данную информацию.

    Мы с большим уважением относимся к Олегу Знарку, доказавшему свою тренерскую состоятельность в работе на клубном уровне и в национальной сборной, и считаем данную публикацию некорректной и неэтичной. В настоящее время «Спартак» работает под руководством тренерского штаба в составе Алексея Жамнова, Игоря Уланова и Максима Соловьева. До перерыва в регулярном чемпионате КХЛ никаких изменений в тренерском штабе команды не планируется. 

    «Спартак» всегда открыт для представителей СМИ, которым клуб в любой момент готов предоставить всю имеющуюся информацию», – говорится в заявлении клуба. 

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