Капитан «Салавата» Бурдасов дисквалифицирован на один матч за неправильную атаку Катичева. Он лидирует в КХЛ по штрафу и делит 2-е место по голам

Спортивно-дисциплинарный комитет дисквалифицировал капитана «Салавата Юлаева» Антона Бурдасова на один матч по итогам игры с «Витязем» (2:1).

Игрок был удален до конца матча за атаку защитника «Витязя» Евгения Катичева в область головы и шеи. СДК переквалифицировал наказание на неправильную атаку.

«На основании представленных материалов принято решение переквалифицировать наказание, наложенное на форварда «Салавата Юлаева» Антона Бурдасова по п.1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ, на наказание по п.1.8. статьи 27 Дисциплинарного Регламента КХЛ и подвергнуть денежному штрафу.

В соответствии с п. 4.3.3. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим удалением до конца игры (20 минут) и большим и ДКИ (5+20) в разных матчах, то на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф», — говорится в заявлении СДК.

Таким образом, Бурдасов пропустит сегодняшний матч уфимцев с московским «Динамо». Отметим, что он лидирует в КХЛ по количеству штрафных минут (81) и делит 2-е место по заброшенным шайбам (11).

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