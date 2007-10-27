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    НХЛ. Ковальчук переведен в третье звено «Лос-Анджелеса»

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    Главный тренер «Лос-Анджелеса» Джон Стивенс совершил перестановки в звеньях на тренировке команды.

    Нападающий Илья Ковальчук тренировался в третьем звене с Майклом Амадио, а также Тревором Льюисом и Адрианом Кемпе, которые менялись в этом сочетании.

    В первом звене работали Анже Копитар, Алекс Иафалло и завершающий восстановление после травмы Дастин Браун.

    Во втором сочетании тренер Стивенс вернулся к звену Таннер Пирсон – Джефф Картер – Тайлер Тоффоли.

    «Кингс» на данный момент имеют серию из шести поражений подряд. Ковальчук шесть матчей подряд завершает с отрицательным показателем полезности.

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