НХЛ. Ковальчук переведен в третье звено «Лос-Анджелеса»

Главный тренер «Лос-Анджелеса» Джон Стивенс совершил перестановки в звеньях на тренировке команды.
Нападающий Илья Ковальчук тренировался в третьем звене с Майклом Амадио, а также Тревором Льюисом и Адрианом Кемпе, которые менялись в этом сочетании.
В первом звене работали Анже Копитар, Алекс Иафалло и завершающий восстановление после травмы Дастин Браун.
Во втором сочетании тренер Стивенс вернулся к звену Таннер Пирсон – Джефф Картер – Тайлер Тоффоли.
«Кингс» на данный момент имеют серию из шести поражений подряд. Ковальчук шесть матчей подряд завершает с отрицательным показателем полезности.