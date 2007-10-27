НХЛ. Ковальчук переведен в третье звено «Лос-Анджелеса»

Главный тренер Джон Стивенс совершил перестановки в звеньях на тренировке команды.

Нападающий Илья Ковальчук тренировался в третьем звене с Майклом Амадио, а также Тревором Льюисом и , которые менялись в этом сочетании.

В первом звене работали , Алекс Иафалло и завершающий восстановление после травмы .

Во втором сочетании тренер Стивенс вернулся к звену Таннер Пирсон – – Тайлер Тоффоли.

«Кингс» на данный момент имеют серию из шести поражений подряд. Ковальчук шесть матчей подряд завершает с отрицательным показателем полезности.