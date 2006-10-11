КХЛ дисквалифицировала гендиректора «Адмирала» и запретила клубу обмены из-за долгов по зарплате

дисквалифицировала генерального директора «Адмирала» Сергея Сошникова, а также запретила клубу дозаявку новых игроков и обмены.

Как утверждает КХЛ, на сегодняшний день общий долг перед игроками составляет 102,8 миллиона рублей, из них 56,3 миллиона – просроченные платежи.

«Долги по зарплате возникли в период руководства клубом .

Мировые соглашения о рассрочке погашения указанных долгов по зарплате были подписаны в июне 2018 года новым генеральным директором Александром Селивановым и исполняются с грубыми нарушениями.

В связи с этим приняла решение наложить спортивную корпоративную дисквалификацию на Сошникова и Селиванова, а также запретила клубу дозаявку новых игроков и обмены», – говорится в сообщении КХЛ.

«Адмирал» в июле сменил юридическое лицо, после чего совет директоров КХЛ утвердил участие клуба в сезоне-2018/19. На протяжении последних сезонов клуб испытывал финансовые проблемы.