КХЛ дисквалифицировала гендиректора «Адмирала» и запретила клубу обмены из-за долгов по зарплате

КХЛ дисквалифицировала генерального директора «Адмирала» Сергея Сошникова, а также запретила клубу дозаявку новых игроков и обмены.
Как утверждает КХЛ, на сегодняшний день общий долг «Адмирала» перед игроками составляет 102,8 миллиона рублей, из них 56,3 миллиона – просроченные платежи.
«Долги по зарплате возникли в период руководства клубом Сергеем Сошниковым.
Мировые соглашения о рассрочке погашения указанных долгов по зарплате были подписаны в июне 2018 года новым генеральным директором «Адмирала» Александром Селивановым и исполняются с грубыми нарушениями.
В связи с этим КХЛ приняла решение наложить спортивную корпоративную дисквалификацию на Сошникова и Селиванова, а также запретила клубу дозаявку новых игроков и обмены», – говорится в сообщении КХЛ.
«Адмирал» в июле сменил юридическое лицо, после чего совет директоров КХЛ утвердил участие клуба в сезоне-2018/19. На протяжении последних сезонов клуб испытывал финансовые проблемы.