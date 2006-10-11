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    КХЛ дисквалифицировала гендиректора «Адмирала» и запретила клубу обмены из-за долгов по зарплате

    Теги возможные переходы дисквалификации Александр Селиванов КХЛ Сергей Сошников Адмирал кризис Хоккей

    КХЛ дисквалифицировала генерального директора «Адмирала» Сергея Сошникова, а также запретила клубу дозаявку новых игроков и обмены.

    Как утверждает КХЛ, на сегодняшний день общий долг «Адмирала» перед игроками составляет 102,8 миллиона рублей, из них 56,3 миллиона – просроченные платежи.

    «Долги по зарплате возникли в период руководства клубом Сергеем Сошниковым.

    Мировые соглашения о рассрочке погашения указанных долгов по зарплате были подписаны в июне 2018 года новым генеральным директором «Адмирала» Александром Селивановым и исполняются с грубыми нарушениями.

    В связи с этим КХЛ приняла решение наложить спортивную корпоративную дисквалификацию на Сошникова и Селиванова, а также запретила клубу дозаявку новых игроков и обмены», – говорится в сообщении КХЛ.

    «Адмирал» в июле сменил юридическое лицо, после чего совет директоров КХЛ утвердил участие клуба в сезоне-2018/19. На протяжении последних сезонов клуб испытывал финансовые проблемы.

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