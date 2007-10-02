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    Сидни Кросби: «Ударов в голову стало меньше, Уилсон продолжает это делать. Уникальная ситуация»

    Теги дисквалификации Питтсбург Вашингтон Сидни Кросби НХЛ Том Уилсон Хоккей

    Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби поделился мнением об очередной дисквалификации, которая грозит форварду «Вашингтона» Тому Уилсону. 

    В прошлом сезоне его дисквалифицировали трижды, в том числе за хит против форварда «пингвинов» Зака Астон-Риза в плей-офф, который привел к перелому челюсти и сотрясению мозга. 

    «Мы много говорили с ним об этом. Он по-прежнему решается на такие хиты. Уверен, что лига хорошо это понимает. Не знаю, сколько еще возможностей нужно. Очевидно, этот момент еще не наступил. 

    При этом я считаю усилия лиги по борьбе с ударами в голову эффективными. Их стало меньше. Все все прекрасно понимают. В основном все ребята знают, что является чистым хитом, а что нет. 

    Что касается Уилсона, то это своего рода уникальная ситуация, когда есть кто-то, кто продолжает это делать. Я просто указываю на очевидный момент, вот и все. 

    Он хороший игрок, скоростной. Против него трудно играть. На самом деле нет никаких причин, чтобы наносить такие удары.

    Понятно, что есть случаи, когда игрок попадает так неумышленно – все ведь происходит очень быстро. Но когда это повторяется из раза в раз, начинаешь думать о том, не было ли это намеренно», – сказал Кросби. 

    «Вашингтон» – «Сент-Луис». Уилсону грозит 6 или более матчей дисквалификации за удар Сундквиста в голову

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