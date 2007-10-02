Сидни Кросби: «Ударов в голову стало меньше, Уилсон продолжает это делать. Уникальная ситуация»

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби поделился мнением об очередной дисквалификации, которая грозит форварду Тому Уилсону.

В прошлом сезоне его дисквалифицировали трижды, в том числе за хит против форварда «пингвинов» Зака Астон-Риза в плей-офф, который привел к перелому челюсти и сотрясению мозга.

«Мы много говорили с ним об этом. Он по-прежнему решается на такие хиты. Уверен, что лига хорошо это понимает. Не знаю, сколько еще возможностей нужно. Очевидно, этот момент еще не наступил.

При этом я считаю усилия лиги по борьбе с ударами в голову эффективными. Их стало меньше. Все все прекрасно понимают. В основном все ребята знают, что является чистым хитом, а что нет.

Что касается Уилсона, то это своего рода уникальная ситуация, когда есть кто-то, кто продолжает это делать. Я просто указываю на очевидный момент, вот и все.

Он хороший игрок, скоростной. Против него трудно играть. На самом деле нет никаких причин, чтобы наносить такие удары.

Понятно, что есть случаи, когда игрок попадает так неумышленно – все ведь происходит очень быстро. Но когда это повторяется из раза в раз, начинаешь думать о том, не было ли это намеренно», – сказал Кросби.

«Вашингтон» – «Сент-Луис». Уилсону грозит 6 или более матчей дисквалификации за удар Сундквиста в голову