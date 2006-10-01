Андрей Василевский: «Такие броски, как у Овечкина, ловить еще не научились»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский поделился мнением об игре форварда «Вашингтона» .

– Овечкина в плей-офф разбирали отдельно?

– Да. Но я и не первый раз играл против него, знаю как он бросает – с любой точки и его бросок настолько радиоуправляемый…

– Объясните...

– Знаете, как футболист бьет по мячу, закручивая его, и тот в полете меняет траекторию. Вот так и у Овечкина с шайбой. Он бросает в один угол, а шайба летит в другой. Причем, если он находится далеко, то ловить тяжелее, шайба несколько раз в полете меняет направление. Я не знаю как он этому научился, но бросает так, что по 50 – 60 голов забивает за сезон.

Мы говорили с тренерским штабом, что нужно стараться уменьшить количество его бросков. Потому что как бы я ни хотел, я не осьминог, чтобы ловить такие броски. Лучше мне оставлять игрока, у которого бросище неимоверный, но шайба прямо летит, как у . Лучше я его броски буду ловить, чем Овечкина. Мы пытались это делать, но Саша опытный игрок, он знает как открываться, чтобы бросить. Мы не смогли на него насесть, чтобы не дать воздуха, все равно у него получались эти фирменные броски. Не знаю, где он так научился бросать.

– В «Динамо»?

– Ха! Не знаю, но он в играет 13 лет, все вратари знают, что он будет делать, выкатываются, сокращая угол, но люди такие броски ловить еще не научились. Я со многими вратарями разговаривал, они все говорят то же самое: вроде ты уже ловишь шайбу, а она в последнюю секунду проваливается. Мы не знаем, как он это делает.

– Овечкин – самый опасный игрок, который против вас играл?

– Да все они опасные. Любую команду берите, в каждой есть свои звезды: Джек Айкел из «Баффало», Остон Мэттьюс в , да много.

– Кто для вас самый неудобный?

– Филип Форсберг в . Он моего года, мы очень много друг против друга играли, и он всегда забивает. Не помню такого, чтобы я уходил с матча и он не забил.

– Почему так?

– Наверное, я любимый его вратарь. В прошлом году он мне два гола забил вроде.