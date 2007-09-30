Форвард «Динамо» Афиногенов выбыл до конца февраля

представило информацию о травме форварда Максима Афиногенова.

«Лазарет «Динамо», где уже ранее находились защитник Андрей Миронов и нападающий Владислав Ефремов, пополнил еще и опытный форвард Максим Афиногенов. Ветеран, скорее всего, в регулярном чемпионате уже не сыграет. И если и поможет команде, то только в плей-офф. Сроки его восстановления – конец февраля будущего года», – сказано в сообщении на сайте московской команды.

Афиногенов получил травму в игре против «Барыса» (2:3 ОТ) в результате столкновения с защитником «Динамо» Ильей Никулиным.

В нынешнем сезоне нападающий провел 10 матчей, набрав 5 (4+1) очков.