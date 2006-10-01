Ставить на НХЛ интереснее всего будет в Tennisi.bet

Букмекерская компания Tennisi начала прием ставок на новый сезон НХЛ.

Шансы Александра Овечкина на Харт Трофи (MVP регулярного чемпионата) оцениваются достаточно высоко. Коэффициент – 10.00. Главными соперниками россиянина, по версии букмекера, являются Коннор Макдэвид (4.00) и Сидни Кросби (7.00). Шансы Ильи Ковальчука оцениваются коэффициентом 50.00.

Главным претендентом на Арт Росс Трофи (лучший бомбардир регулярного чемпионата) считается Коннор Макдэвид (2.30), вторым идёт Сидни Кросби (6.00). Победа Александра Овечкина увеличит ваш банк в 20 раз.

Также, для любителей хоккея в букмекерской компании Tennisi доступны специальные ставки. Игроки могут поставить на то, что Александру Овечкину выбьют еще один зуб по коэффициенту 3.20. Возвращение Ильи Ковальчука в КХЛ по ходу сезона оценивается коэффициентом 5.80.