Илья Воробьев: «Не сказал бы, что сборная России играла пассивно при счете 3:1»

Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал победу над командой Швейцарии (4:3) в матче ЧМ-2018.

– Какие-то конкретные отрезки в матче не устроили?

– В любой игре можно найти отрезки, которыми остался доволен и которые не устроили.

– При счете 3:1 не слишком пассивно играли?

– Ну, у нас молодая команда отчасти. Для многих чемпионат мира первый.

Не сказал бы, что мы играли пассивно, нам чуть-чуть не хватало, чтобы выходить вперед.

– В первом периоде были проблемы со входом в зону? Это швейцарцы так хорошо без шайбы играли?

– Да, такие проблемы были. Нам нужно больше скорости, будем работать над этим.

– Довольны Гусевым?

– Да, доволен. Сложно сказать, готов ли он выдерживать весь матч и играть по 20 минут. Сейчас откатался, очень надеюсь, что он готов.

– Каково состояние Хафизуллина? Сможет ли он сыграть со Словакией?

– Мы будем пробовать завтра его на льду. Если все будет хорошо, то Динар сыграет.

– Чего вы хотели добиться, когда меняли Бучневича с Дадоновым?

– Мы добились. Женя забил. Будем думать, оставлять ли так сочетания. Конечно, добавилось скорости.

– У Береглазова твердое место в составе?

– Что может быть твердого в хоккее? Он нормально сыграл для первого матча в середине чемпионата мира.

– Михеева сделали 13-м нападающим, чтобы в меньшинстве выпускать?

– Да, – сказал Воробьев.

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