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    Илья Воробьев: «Не сказал бы, что сборная России играла пассивно при счете 3:1»

    Теги Сборная России по хоккею Илья Воробьев Евгений Дадонов Сборная Швейцарии по хоккею Динар Хафизуллин Никита Гусев Павел Бучневич чемпионат мира по хоккею 2018 Алексей Береглазов Илья Михеев Хоккей

    Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал победу над командой Швейцарии (4:3) в матче ЧМ-2018.

    – Какие-то конкретные отрезки в матче не устроили?

    – В любой игре можно найти отрезки, которыми остался доволен и которые не устроили.

    – При счете 3:1 не слишком пассивно играли?

    – Ну, у нас молодая команда отчасти. Для многих чемпионат мира первый.

    Не сказал бы, что мы играли пассивно, нам чуть-чуть не хватало, чтобы выходить вперед.

    – В первом периоде были проблемы со входом в зону? Это швейцарцы так хорошо без шайбы играли?

    – Да, такие проблемы были. Нам нужно больше скорости, будем работать над этим.

    – Довольны Гусевым?

    – Да, доволен. Сложно сказать, готов ли он выдерживать весь матч и играть по 20 минут. Сейчас откатался, очень надеюсь, что он готов.

    – Каково состояние Хафизуллина? Сможет ли он сыграть со Словакией? 

    – Мы будем пробовать завтра его на льду. Если все будет хорошо, то Динар сыграет.

    – Чего вы хотели добиться, когда меняли Бучневича с Дадоновым? 

    – Мы добились. Женя забил. Будем думать, оставлять ли так сочетания. Конечно, добавилось скорости.

    – У Береглазова твердое место в составе?

    – Что может быть твердого в хоккее? Он нормально сыграл для первого матча в середине чемпионата мира.

    – Михеева сделали 13-м нападающим, чтобы в меньшинстве выпускать?

    – Да, – сказал Воробьев.

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