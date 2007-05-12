Овечкин о победе над «Тампой»: «Идеальной такая игра будет в последнем матче серии. Сейчас она не закончена»

Капитан «Вашингтона» подвел итоги первого матча с «Тампой» (4:2) в финале Восточной конференции Кубка Стэнли (1-0).

– Как отличается от предыдущего соперника?

– (Усмехается). Тем, что это «Тампа», а не «Питтсбург». Майки другие, как Кузя вон говорит (Евгений Кузнецов находился рядом в момент интервью – прим. Sports.ru).

– Ну, может, они побыстрее, посильнее, физически смотрятся по-другому?

– Понятно, что у них есть четыре сбалансированных звена, которые играют в свою игру. Кто-то более технично, кто-то – в более силовой манере. Я думаю, мы сегодня хорошо начали. Не дали им пространства, возможностей для бросков. Повели 4:0, в конце чуть расслабились, дали им шансы, ненужные удаления взяли. Слава богу, что выиграли.

– Можно ли назвать сегодняшнюю вашу игру идеальной?

– Как ее назвать идеальной? Идеальной она будет, когда это будет уже последняя игра серии. А так, есть над чем работать, выиграли и продолжаем в том же духе. Серия не закончена.

– А что сегодня не получилось?

– Сейчас тяжело что-то говорить после игры. Выиграли – слава богу. Нет мыслей, что мы поймали эйфорию. Игра закончена, отдыхаем, настраиваемся, готовимся к следующему матчу, – сказал Овечкин.

Угадай победителя чемпионата мира по хоккею и получи приз!