Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Овечкин о победе над «Тампой»: «Идеальной такая игра будет в последнем матче серии. Сейчас она не закончена»

    Теги Тампа-Бэй Вашингтон Кубок Стэнли Александр Овечкин НХЛ Хоккей

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги первого матча с «Тампой» (4:2) в финале Восточной конференции Кубка Стэнли (1-0). 

    – Как «Тампа» отличается от предыдущего соперника?

    – (Усмехается). Тем, что это «Тампа», а не «Питтсбург». Майки другие, как Кузя вон говорит (Евгений Кузнецов находился рядом в момент интервью – прим. Sports.ru). 

    – Ну, может, они побыстрее, посильнее, физически смотрятся по-другому?

    – Понятно, что у них есть четыре сбалансированных звена, которые играют в свою игру. Кто-то более технично, кто-то – в более силовой манере. Я думаю, мы сегодня хорошо начали. Не дали им пространства, возможностей для бросков. Повели 4:0, в конце чуть расслабились, дали им шансы, ненужные удаления взяли. Слава богу, что выиграли. 

    – Можно ли назвать сегодняшнюю вашу игру идеальной?

    – Как ее назвать идеальной? Идеальной она будет, когда это будет уже последняя игра серии. А так, есть над чем работать, выиграли и продолжаем в том же духе. Серия не закончена. 

    – А что сегодня не получилось? 

    – Сейчас тяжело что-то говорить после игры. Выиграли – слава богу. Нет мыслей, что мы поймали эйфорию. Игра закончена, отдыхаем, настраиваемся, готовимся к следующему матчу, – сказал Овечкин. 

    Угадай победителя чемпионата мира по хоккею и получи приз!

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться