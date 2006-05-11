Владислав Третьяк: «Нужно занять первое место в группе и выйти на слабую команду»

Президент ФХР Владислав Третьяк дал комментарий после поражения сборной России от Чехии (3:4 ОТ) в матче ЧМ.

«Сейчас ребята переживают, лед здесь очень тяжелый, но все в равных условиях. Ничего не потеряно, нужно выигрывать следующие игры, чтобы занять первое место. Это наша задача, чтобы выйти на слабую команду.

Солидная игра с обеих сторон, но сегодня больше повезло чехам. Конечно, последний гол у них получился невероятным.

У нашей команды хороший потенциал, есть ошибки, но нужно играть, как во втором и третьем периодах», – сказал Третьяк.

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