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    Владислав Третьяк: «Нужно занять первое место в группе и выйти на слабую команду»

    Теги Сборная России по хоккею Владислав Третьяк Сборная Чехии по хоккею чемпионат мира по хоккею 2018 Хоккей

    Президент ФХР Владислав Третьяк дал комментарий после поражения сборной России от Чехии (3:4 ОТ) в матче ЧМ.

    «Сейчас ребята переживают, лед здесь очень тяжелый, но все в равных условиях. Ничего не потеряно, нужно выигрывать следующие игры, чтобы занять первое место. Это наша задача, чтобы выйти на слабую команду.

    Солидная игра с обеих сторон, но сегодня больше повезло чехам. Конечно, последний гол у них получился невероятным.

    У нашей команды хороший потенциал, есть ошибки, но нужно играть, как во втором и третьем периодах», – сказал Третьяк.

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