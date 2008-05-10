Капризов второй год подряд номинирован на звание лучшего молодого хоккеиста Европы

Форвард ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов номинирован на звание лучшего молодого игрока Европы по версии Альянса европейских хоккейных клубов (EHC).

Вместе с Капризовым в число номинантов вошли шведы Расмус Далин («Фрелунда») и Элиас Петтерссон («Векше»), а также финны Миро Хейсканен (ХИФК) и Эели Толванен («Нэшвилл»).

В прошлом году Капризов стал обладателем данной награды.

В текущем сезоне 21-летний россиянин набрал 40 (15+25) очков в регулярном сезоне КХЛ, в плей-офф отметился 10 (2+8) очками, а также забил победный гол в финале Олимпийских игр.