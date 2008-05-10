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    Капризов второй год подряд номинирован на звание лучшего молодого хоккеиста Европы

    Теги ЦСКА рейтинги Нэшвилл НХЛ чемпионат Швеции Фрелунда чемпионат Финляндии Йокерит КХЛ ХИФК Векше Кирилл Капризов Расмус Далин Элиас Петтерссон Миро Хейсканен Эели Толванен Хоккей

    Форвард ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов номинирован на звание лучшего молодого игрока Европы по версии Альянса европейских хоккейных клубов (EHC).

    Вместе с Капризовым в число номинантов вошли шведы Расмус Далин («Фрелунда») и Элиас Петтерссон («Векше»), а также финны Миро Хейсканен (ХИФК) и Эели Толванен («Нэшвилл»).

    В прошлом году Капризов стал обладателем данной награды.

    В текущем сезоне 21-летний россиянин набрал 40 (15+25) очков в регулярном сезоне КХЛ, в плей-офф отметился 10 (2+8) очками, а также забил победный гол в финале Олимпийских игр.

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