ЧМ-2018. Форварды «Бостона» Пастрняк и Крейчи готовы сыграть за сборную Чехии

Нападающие Давид Пастрняк и Давид Крейчи могут усилить сборную Чехии на ЧМ-2018.

Хоккеисты присоединятся к чешской команде, если они успешно пройдут медицинское обследование.

Кроме этого, форвард Томаш Гертл отказался от участия на турнире.

Напомним, что «Брюинс» и «Шаркс» вылетели из Кубка Стэнли во втором раунде.

В прошедшем сезоне Пастрняк набрал 80 (35+45) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В 12 встречах плей-офф он отметился 20 (6+14) очками.

В активе Крейчи 44 (17+27) балла в 64 играх. В 12 матчах Кубка Стэнли он набрал 10 (3+7) очков.