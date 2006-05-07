Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    ЧМ-2018. Форварды «Бостона» Пастрняк и Крейчи готовы сыграть за сборную Чехии

    Теги Бостон Сан-Хосе Давид Крейчи Сборная Чехии по хоккею Томаш Гертл чемпионат мира по хоккею 2018 Давид Пастрняк Хоккей

    Нападающие «Бостона» Давид Пастрняк и Давид Крейчи могут усилить сборную Чехии на ЧМ-2018.

    Хоккеисты присоединятся к чешской команде, если они успешно пройдут медицинское обследование.

    Кроме этого, форвард «Сан-Хосе» Томаш Гертл отказался от участия на турнире.

    Напомним, что «Брюинс» и «Шаркс» вылетели из Кубка Стэнли во втором раунде.

    В прошедшем сезоне Пастрняк набрал 80 (35+45) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В 12 встречах плей-офф он отметился 20 (6+14) очками.

    В активе Крейчи 44 (17+27) балла в 64 играх. В 12 матчах Кубка Стэнли он набрал 10 (3+7) очков.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться