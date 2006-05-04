Россия – Франция. Кошечкин проведет первый матч на ЧМ за 5 лет. Против того же соперника

Голкипер Василий Кошечкин будет защищать ворота сборной России в стартовом матче чемпионата мира против сборной Франции.

Таким образом, 35-летний вратарь проведет первый за 5 лет матч в рамках чемпионатов мира.

В последний раз он выходил на лед на ЧМ-2013, также в матче против Франции, который сборная России проиграла – 1:2.

На данный момент помимо Кошечкина на чемпионат мира заявлен также Игорь Шестеркин, в расположении команды находится Илья Сорокин.

Матч Россия – Франция состоится сегодня в Копенгагене в 17.15 по московскому времени.