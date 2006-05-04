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    Россия – Франция. Кошечкин проведет первый матч на ЧМ за 5 лет. Против того же соперника

    Теги Сборная России по хоккею Василий Кошечкин Сборная Франции по хоккею чемпионат мира по хоккею 2018 Хоккей

    Голкипер Василий Кошечкин будет защищать ворота сборной России в стартовом матче чемпионата мира против сборной Франции. 

    Таким образом, 35-летний вратарь проведет первый за 5 лет матч в рамках чемпионатов мира. 

    В последний раз он выходил на лед на ЧМ-2013, также в матче против Франции, который сборная России проиграла – 1:2. 

    На данный момент помимо Кошечкина на чемпионат мира заявлен также Игорь Шестеркин, в расположении команды находится Илья Сорокин.

    Матч Россия – Франция состоится сегодня в Копенгагене в 17.15 по московскому времени. 

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