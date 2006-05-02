Коннор Макдэвид: «Овечкин – лучший русский хоккеист. Он особенный игрок»

Нападающий «Эдмонтона» и сборной Канады Коннор Макдэвид считает, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин – лучший российский игрок.
– Кто лучший русский игрок?
– Очень сложно выбрать кого-то одного с ходу.
Но если посмотреть на Овечкина, на все, чего он добился за свою карьеру что в НХЛ, что на международном уровне – сомнений не остается.
Он особенный хоккеист. Я бы выбрал его. Но, опять же, – конкуренты у него серьезные.
– Вас не удивило, что Никита Кучеров, которого долго догоняли в списке лучших бомбардиров и обогнали только под конец, не был номинирован на «Харт Трофи»?
– Сложно сказать. Но, пожалуй, немного удивило. Он ведь провел отличный сезон. Выступая при этом за отличную команду. Конечно, он был одним из главных претендентов.
Но, с другой стороны, могла ведь быть совсем другая тройка финалистов. В этом году было много достойных награды игроков. Ничего страшного.
Главное, что Кучеров отлично сыграл. И я уверен, что «Тампа» далеко пройдет в плей-офф. А это самое важное. Важнее этого нет ничего, – рассказал Макдэвид.