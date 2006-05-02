Коннор Макдэвид: «Овечкин – лучший русский хоккеист. Он особенный игрок»

Нападающий «Эдмонтона» и сборной Канады Коннор Макдэвид считает, что форвард «Вашингтона» – лучший российский игрок.

– Кто лучший русский игрок?

– Очень сложно выбрать кого-то одного с ходу.

Но если посмотреть на Овечкина, на все, чего он добился за свою карьеру что в , что на международном уровне – сомнений не остается.

Он особенный хоккеист. Я бы выбрал его. Но, опять же, – конкуренты у него серьезные.

– Вас не удивило, что , которого долго догоняли в списке лучших бомбардиров и обогнали только под конец, не был номинирован на «Харт Трофи»?

– Сложно сказать. Но, пожалуй, немного удивило. Он ведь провел отличный сезон. Выступая при этом за отличную команду. Конечно, он был одним из главных претендентов.

Но, с другой стороны, могла ведь быть совсем другая тройка финалистов. В этом году было много достойных награды игроков. Ничего страшного.

Главное, что Кучеров отлично сыграл. И я уверен, что далеко пройдет в плей-офф. А это самое важное. Важнее этого нет ничего, – рассказал Макдэвид.