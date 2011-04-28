Илья Воробьев: «Есть разочарование от некоторых ребят, от кого мы ждали большего»

Главный тренер сборной России Илья Воробьев высказался после поражения от команды Швеции (1:3) на этапе Евротура.

«Спасибо, что напомнили про пятое поражение подряд, я в курсе.

Сами знаете, как и из чего мы сейчас все собираем, так что эти игры Евротура надо расценивать в большей степени как подготовку.

Много ребят в разной форме у нас, сложный такой снежный ком набежал. Подводим ребят к единой форме, но это процесс.

Мы проиграли из-за личных ошибок, это не системные ошибки.

Просто класс такой у шведов, что они наказывают даже за половину ошибки, так и произошло.

Не было выхода у нас, кроме как ставить уже сегодня в состав Анисимова, Андронова, Киселевича. Потому что завтра игра, еще два дня – и мы уже летим в Данию.

Порадовало сегодня, что ребята не бросили играть в третьем периоде. А так, есть разочарование от некоторых ребят, от кого мы ждали большего.

Мы недовольны, что Галиев, Ткачев и Сошников пропустили два гола сегодня. Ребята выжаты после финала КХЛ, завтра будут изменения.

Чисто физически им тяжело, завтра сыграет большинство из тех, кто сегодня не был в заявке», – заявил Воробьев.

Сборная России проиграла 5-й матч подряд при Воробьеве