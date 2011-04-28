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    Илья Воробьев: «Есть разочарование от некоторых ребят, от кого мы ждали большего»

    Теги Сборная России по хоккею Илья Воробьев Артем Анисимов Сергей Андронов Сборная Швеции по хоккею Богдан Киселевич Шведские игры Станислав Галиев Владимир Ткачев Никита Сошников Хоккей

    Главный тренер сборной России Илья Воробьев высказался после поражения от команды Швеции (1:3) на этапе Евротура.

    «Спасибо, что напомнили про пятое поражение подряд, я в курсе.

    Сами знаете, как и из чего мы сейчас все собираем, так что эти игры Евротура надо расценивать в большей степени как подготовку.

    Много ребят в разной форме у нас, сложный такой снежный ком набежал. Подводим ребят к единой форме, но это процесс.

    Мы проиграли из-за личных ошибок, это не системные ошибки.

    Просто класс такой у шведов, что они наказывают даже за половину ошибки, так и произошло.

    Не было выхода у нас, кроме как ставить уже сегодня в состав Анисимова, Андронова, Киселевича. Потому что завтра игра, еще два дня – и мы уже летим в Данию.

    Порадовало сегодня, что ребята не бросили играть в третьем периоде. А так, есть разочарование от некоторых ребят, от кого мы ждали большего.

    Мы недовольны, что Галиев, Ткачев и Сошников пропустили два гола сегодня. Ребята выжаты после финала КХЛ, завтра будут изменения.

    Чисто физически им тяжело, завтра сыграет большинство из тех, кто сегодня не был в заявке», – заявил Воробьев.

    Сборная России проиграла 5-й матч подряд при Воробьеве

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