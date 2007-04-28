Маршанд о просьбе НХЛ не лизать соперников: «Это ложь»

Форвард «Бостона» Брэд Маршанд опроверг сообщение о том, что НХЛ попросила его не лизать и не обнимать соперников.
«Это ложь», – написал Маршанд в твиттере, комментируя посвященные этой истории твиты Boston Globe и NBC Sports.
This is false— Brad Marchand (@Bmarch63) 27 апреля 2018 г.
Ранее сообщалось, что НХЛ обратилась к «Бостону» по поводу Маршанда в связи с эпизодом, который произошел в первой игре серии первого раунда Кубка Стэнли с «Торонто».
Маршанд тогда обнял форварда «Торонто» Лео Комарова и лизнул его в щеку.
НХЛ. Лига попросила Маршанда не лизать соперников после случая с Комаровым