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    Маршанд о просьбе НХЛ не лизать соперников: «Это ложь»

    Теги Торонто Бостон НХЛ Лео Комаров Брэд Маршанд Хоккей

    Форвард «Бостона» Брэд Маршанд опроверг сообщение о том, что НХЛ попросила его не лизать и не обнимать соперников.

    «Это ложь», – написал Маршанд в твиттере, комментируя посвященные этой истории твиты Boston Globe и NBC Sports.

    Ранее сообщалось, что НХЛ обратилась к «Бостону» по поводу Маршанда в связи с эпизодом, который произошел в первой игре серии первого раунда Кубка Стэнли с «Торонто».

    Маршанд тогда обнял форварда «Торонто» Лео Комарова и лизнул его в щеку.

    НХЛ. Лига попросила Маршанда не лизать соперников после случая с Комаровым

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