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    Илья Воробьев о буллитах: «Ребята много сил оставили в клубах, но надо же как-то до ворот доезжать»

    Теги Евротур Сборная России по хоккею Илья Воробьев Артем Анисимов Евгений Дадонов Павел Дацюк Сборная Финляндии по хоккею Шведские игры Станислав Галиев Никита Гусев Владимир Ткачев Хоккей

    Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал поражение от Финляндии (2:3 Б) в матче Евротура.

    «Опять у нас добавилось много игроков, но я вижу позитивные тенденции.

    Позитив вижу в том, что мы сравняли счет в третьем периоде, проявили характер. Моменты надо реализовывать на этом уровне.

    Почему плохо били буллиты? Ребята много сил оставили в клубах, понятно, но надо же как-то до ворот доезжать…

    Дадонов? Дай бог, лучше будет все, когда выйдут Гусев и Дацюк, если все нормально будет.

    Мне понравилось, как сыграли Стас Галиев и Владимир Ткачев.

    Анисимов нужен нам на чемпионате мира, как видите, у нас не так все оптимально по составу, много больных и травмированных. Не так все просто, есть выжатые ребята.

    Нам любая помощь не помешает сейчас. Анисимов вылетает, ему уже оформляют документы», – сказал Воробьев.

    Сборная России проиграла 4-й матч подряд при Воробьеве

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