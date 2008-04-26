Илья Воробьев о буллитах: «Ребята много сил оставили в клубах, но надо же как-то до ворот доезжать»

Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал поражение от Финляндии (2:3 Б) в матче .

«Опять у нас добавилось много игроков, но я вижу позитивные тенденции.

Позитив вижу в том, что мы сравняли счет в третьем периоде, проявили характер. Моменты надо реализовывать на этом уровне.

Почему плохо били буллиты? Ребята много сил оставили в клубах, понятно, но надо же как-то до ворот доезжать…

Дадонов? Дай бог, лучше будет все, когда выйдут Гусев и Дацюк, если все нормально будет.

Мне понравилось, как сыграли Стас Галиев и .

Анисимов нужен нам на чемпионате мира, как видите, у нас не так все оптимально по составу, много больных и травмированных. Не так все просто, есть выжатые ребята.

Нам любая помощь не помешает сейчас. Анисимов вылетает, ему уже оформляют документы», – сказал Воробьев.

Сборная России проиграла 4-й матч подряд при Воробьеве