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    Агент Блума: «В Швейцарии нет такой жести, как в КХЛ. Всех причастных пересажали бы, если б там такое случилось»

    Теги чемпионат Швейцарии Джонатон Блум Александр Селиванов КХЛ Адмирал Хоккей

    Алеша Пилко, агент защитника «Сочи» Джонатона Блума, рассказал о разнице в работе в Швейцарии и в КХЛ.

    «Поймите, люди потом возвращаются в Северную Америку. Их там спрашивают: «Стоит ли ехать в КХЛ?». Что они на это отвечают? Правильно: «Даже не думайте».

    Как вы думаете, почему топовые североамериканцы стали в массовом порядке предпочитать Швейцарию? Потому что там такой жести просто быть не может.

    Я пытался вызволить Блума из «Адмирала». Но клуб шел в отказ. Правда, в конце концов все разрешилось.

    Сошников понимал, что так для ребят будет лучше. Мы вздохнули с облегчением. При этом в «Сочи» у того же Блума все было в полном порядке. И сыграл он за них здорово.

    Хватает клубов, где есть задержки по зарплате. Но с задержками можно работать. Если знаешь, что в итоге все будет выплачено.

    Да, много где могут задерживать зарплату, но это системные задержки, и в конце концов деньги выплачиваются. Можно на них рассчитывать.

    Получишь ты деньги не в апреле – а в июне. Ничего прям страшного. Я в таких случаях никогда не дергаю ребят, наоборот, стараюсь поддержать генменеджеров.

    Но чтоб семь месяцев без зарплаты? Вы представьте себе, что вам не платят такой срок. Что с вами будет?

    В Швейцарии подобное невозможно. Если бы что-то такое случилось – всех причастных пересажали бы.

    Россиянам проще. Налог всего 13 процентов. Причем платят они его не сами. Никто их не тронет.

    У североамериканцев совсем другая система. От них требуют уплаты налогов. А если не платишь – можно и в тюрьму угодить.

    «Адмирал» в данном случае просто плюнул лиге в лицо. Испортив ее репутацию идиотскими ходами.

    И еще одна «веселая» история: Блум, уже будучи игроком «Сочи», готовился к Олимпиаде в Пхенчхане во Владивостоке. Там пояс часовой соответствующий.

    Так Александр Селиванов (заместитель гендиректора «Адмирала») позвонил ему и сказал: «Я дам тебе новый контракт, но ты должен уволить своего агента. Я сам буду тебя представлять».

    Похоже, они не понимают, что работают в КХЛ. В лучшей лиге Европы, а не Южной Африки», – сказал Пилко.

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