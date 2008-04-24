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    «Коламбус» – «Вашингтон». Овечкин сделал дубль, забросив 50-ю шайбу в плей-офф

    Теги Вашингтон Кубок Стэнли Коламбус Александр Овечкин НХЛ Хоккей

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил две шайбы в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Коламбуса» (6:3, 4-2) и стал первой его звездой. 

    После его дубля во втором периоде «Кэпиталс» захватили лидерство – 3:1. 

    Это были 50-й и 51-й голы Овечкина за карьеру в плей-офф. Он стал 60-м игроком в истории лиги, достигшим показателя 50 кубковых шайб.

    Среди действующих игроков по голам в плей-офф он вошел в топ-5, уступая только Патрику Марло (70), Сидни Кросби (63), Евгению Малкину (61) и Хенрику Зеттербергу (57).  

    В 6 матчах текущего плей-офф у Овечкина стало 8 (5+3) очков. Всего в 103 матчах Кубка Стэнли за карьеру – 98 (51+47) очков. 

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