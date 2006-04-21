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    Лукоянов об арене ЦСКА: «Здесь блекло и играть не хочется. Нет атмосферы, как на других аренах»

    Теги Ак Барс ЦСКА болельщики КХЛ Кубок Гагарина Ледовый дворец ЦСКА Артем Лукоянов Хоккей

    Форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов прокомментировал победу над ЦСКА в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина (3:1, 3-1) и поделился мнением об атмосфере на арене армейцев.

    «Сколько приезжаем – здесь блекло, играть не хочется. Нет такой атмосферы, как на других аренах.

    Наших болельщиков было очень много, как будто дома играли. Когда играем дома, болельщики со всех трибун поддерживают, кричат, а тут только две фанатские трибуны громко кричат, и все.

    Допустили сегодня невынужденные удаления в первом периоде, инициатива была на их стороне, но безупречно сыграли в меньшинстве, выдержали. Получили момент и реализовали их ошибку – этот гол стал для нас глотком воздуха.

    Во втором периоде были моменты у обеих команд, на третий выходили спокойно, знали, что будем ждать своих шансов», – сказал Лукоянов.

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