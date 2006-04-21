Лукоянов об арене ЦСКА: «Здесь блекло и играть не хочется. Нет атмосферы, как на других аренах»

Форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов прокомментировал победу над ЦСКА в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина (3:1, 3-1) и поделился мнением об атмосфере на арене армейцев.

«Сколько приезжаем – здесь блекло, играть не хочется. Нет такой атмосферы, как на других аренах.

Наших болельщиков было очень много, как будто дома играли. Когда играем дома, болельщики со всех трибун поддерживают, кричат, а тут только две фанатские трибуны громко кричат, и все.

Допустили сегодня невынужденные удаления в первом периоде, инициатива была на их стороне, но безупречно сыграли в меньшинстве, выдержали. Получили момент и реализовали их ошибку – этот гол стал для нас глотком воздуха.

Во втором периоде были моменты у обеих команд, на третий выходили спокойно, знали, что будем ждать своих шансов», – сказал Лукоянов.