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    Игорь Никитин: «Ошибки ЦСКА переломили ход матча. Но команду упрекнуть не в чем»

    Теги Ак Барс ЦСКА травмы Игорь Никитин Джефф Плэтт КХЛ Кубок Гагарина Иван Телегин Валерий Ничушкин Андрей Кузьменко Хоккей

    Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:3, 1-3 в серии) в четвертом матче финала Кубка Гагарина.

    – Упрекнуть команду не в чем, бились. Но допустили ошибки, которые переломили ход встречи.

    – Большинство у ЦСКА по-прежнему не идет. Один Кузьменко забил в большинстве больше шайб, чем Телегин и Плэтт вместе взятые.

    – Если вы знали бы статистику Плэтта, вы бы этот вопрос не задавали. Это мой выбор. 

    – Что с Ничушкиным? 

    – Там есть проблема со здоровьем.

    – 1-3 отыгрывается в финале?

    – По-моему, счет 1-4 – это конец, – заявил Никитин.

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