Игорь Никитин: «Ошибки ЦСКА переломили ход матча. Но команду упрекнуть не в чем»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от (1:3, 1-3 в серии) в четвертом матче финала Кубка Гагарина.

– Упрекнуть команду не в чем, бились. Но допустили ошибки, которые переломили ход встречи.

– Большинство у ЦСКА по-прежнему не идет. Один Кузьменко забил в большинстве больше шайб, чем Телегин и Плэтт вместе взятые.

– Если вы знали бы статистику Плэтта, вы бы этот вопрос не задавали. Это мой выбор.

– Что с Ничушкиным?

– Там есть проблема со здоровьем.

– 1-3 отыгрывается в финале?

– По-моему, счет 1-4 – это конец, – заявил Никитин.