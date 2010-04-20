Игорь Никитин: «Ошибки ЦСКА переломили ход матча. Но команду упрекнуть не в чем»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:3, 1-3 в серии) в четвертом матче финала Кубка Гагарина.
– Упрекнуть команду не в чем, бились. Но допустили ошибки, которые переломили ход встречи.
– Большинство у ЦСКА по-прежнему не идет. Один Кузьменко забил в большинстве больше шайб, чем Телегин и Плэтт вместе взятые.
– Если вы знали бы статистику Плэтта, вы бы этот вопрос не задавали. Это мой выбор.
– Что с Ничушкиным?
– Там есть проблема со здоровьем.
– 1-3 отыгрывается в финале?
– По-моему, счет 1-4 – это конец, – заявил Никитин.