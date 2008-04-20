Александр Овечкин: «Вы думали, что мы приедем в Коламбус и отдадим им два матча?»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопросы после победы над «Коламбусом» в четвертом матче (4:1, 2-2 в серии).
– После второго матча вы были уверены, что «Вашингтон» отыграется и сравняет счет в серии. Слово вы сдержали.
– А вы думали, что мы приедем сюда, будем проигрывать и отдадим им два матча?! Все знали, что легкой игры для нас и для них не будет.
Все видели третью встречу, когда было два овертайма. Все были уставшие – мы забили такой «грязный» гол.
Везение не везение, но в плей-офф нужны такие голы. Сегодня мы показали хороший хоккей, не дали им вообще им ничего сделать.
Мы остались довольны игрой.
– Какова была установка на игру?
– Очень важно было начать хорошо. Я думаю, мы это сделали. Первый гол был очень важен для нас в психологическом плане.
Также еще раз хочу сказать, что сегодня мы играли очень хорошо, не дали сопернику серьезных моментов для взятия ворот.
Все, этот матч закончен. Впереди – игра номер пять.
– Казалось, что особое давление «Вашингтон» оказывал на тройку, где на левом фланге играет Артемий Панарин.
– Да, у них все звено хорошее. Здесь не то, что Панарин или Эткинсон. У них хорошее взаимодействие, быстрые игроки.
Нужно быть очень внимательным, когда они владеют шайбой. Мы хорошо играли против главного звена «Коламбуса».
– Что нужно сделать «Вашингтону» в следующей игре, чтобы сравнять чашу весов на свою сторону?
– Выиграть! – сказал россиянин.