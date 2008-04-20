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    Александр Овечкин: «Вы думали, что мы приедем в Коламбус и отдадим им два матча?»

    Теги Вашингтон Кубок Стэнли Коламбус Александр Овечкин НХЛ Артемий Панарин Кэм Эткинсон Хоккей

    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопросы после победы над «Коламбусом» в четвертом матче (4:1, 2-2 в серии).

    – После второго матча вы были уверены, что «Вашингтон» отыграется и сравняет счет в серии. Слово вы сдержали.

    – А вы думали, что мы приедем сюда, будем проигрывать и отдадим им два матча?! Все знали, что легкой игры для нас и для них не будет.

    Все видели третью встречу, когда было два овертайма. Все были уставшие – мы забили такой «грязный» гол.

    Везение не везение, но в плей-офф нужны такие голы. Сегодня мы показали хороший хоккей, не дали им вообще им ничего сделать.

    Мы остались довольны игрой.

    – Какова была установка на игру?

    – Очень важно было начать хорошо. Я думаю, мы это сделали. Первый гол был очень важен для нас в психологическом плане.

    Также еще раз хочу сказать, что сегодня мы играли очень хорошо, не дали сопернику серьезных моментов для взятия ворот.

    Все, этот матч закончен. Впереди – игра номер пять.

    – Казалось, что особое давление «Вашингтон» оказывал на тройку, где на левом фланге играет Артемий Панарин.

    – Да, у них все звено хорошее. Здесь не то, что Панарин или Эткинсон. У них хорошее взаимодействие, быстрые игроки.

    Нужно быть очень внимательным, когда они владеют шайбой. Мы хорошо играли против главного звена «Коламбуса».

    – Что нужно сделать «Вашингтону» в следующей игре, чтобы сравнять чашу весов на свою сторону?

    – Выиграть! – сказал россиянин.

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