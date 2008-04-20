Александр Овечкин: «Вы думали, что мы приедем в Коламбус и отдадим им два матча?»

Нападающий «Вашингтона» ответил на вопросы после победы над «Коламбусом» в четвертом матче (4:1, 2-2 в серии).

– После второго матча вы были уверены, что отыграется и сравняет счет в серии. Слово вы сдержали.

– А вы думали, что мы приедем сюда, будем проигрывать и отдадим им два матча?! Все знали, что легкой игры для нас и для них не будет.

Все видели третью встречу, когда было два овертайма. Все были уставшие – мы забили такой «грязный» гол.

Везение не везение, но в плей-офф нужны такие голы. Сегодня мы показали хороший хоккей, не дали им вообще им ничего сделать.

Мы остались довольны игрой.

– Какова была установка на игру?

– Очень важно было начать хорошо. Я думаю, мы это сделали. Первый гол был очень важен для нас в психологическом плане.

Также еще раз хочу сказать, что сегодня мы играли очень хорошо, не дали сопернику серьезных моментов для взятия ворот.

Все, этот матч закончен. Впереди – игра номер пять.

– Казалось, что особое давление «Вашингтон» оказывал на тройку, где на левом фланге играет Артемий Панарин.

– Да, у них все звено хорошее. Здесь не то, что Панарин или Эткинсон. У них хорошее взаимодействие, быстрые игроки.

Нужно быть очень внимательным, когда они владеют шайбой. Мы хорошо играли против главного звена .

– Что нужно сделать «Вашингтону» в следующей игре, чтобы сравнять чашу весов на свою сторону?

– Выиграть! – сказал россиянин.