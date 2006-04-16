Артемий Панарин: «Сегодня Бобровский спас наши задницы»

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин подвел итоги второго матча серии первого раунда Кубка Стэнли против (5:4 ОТ, 2-0).

– Вторая победа подряд на выезде, как игралось сегодня?

– Сегодня посложнее. Может, у меня так получилось, потому что пару смен в начале переиграл, подустал. Всю игру отходил. Слава богу, что выиграли, все рады. Едем дальше.

– В регулярке большинство не было вашим главным коньком, а сейчас одно из главных преимуществ, почему?

– Не знаю, может, пришло время для этого. Иногда есть везучие полосы, иногда невезучие полосы. Рады, что в нужный момент проснулись и в большинстве забиваем голы. Здорово.

– В двух играх подряд у соперника отрыв, вам удается вернуться обратно в игру и преодолеть. Как это удается?

– Я думаю, что команда почувствовала уверенность уже в конце регулярки, когда мы вытягивали в конце пару важных матчей. Уверенность приходит и все, теперь у нас есть такое оружие в запасе.

– Оцените игру Бобровского, 54 сэйва сегодня.

– Я вон ему кепку лучшего игрока вручил, после той игры она у меня была. Пришлось расстаться. Я тоже заметил, что если бы не он, счет сегодня совсем другой бы был. Спас он нас, задницы наши, – сказал Панарин с улыбкой.