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    Артемий Панарин: «Сегодня Бобровский спас наши задницы»

    Теги Вашингтон Кубок Стэнли Коламбус Сергей Бобровский НХЛ Артемий Панарин

    Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин подвел итоги второго матча серии первого раунда Кубка Стэнли против «Вашингтона» (5:4 ОТ, 2-0). 

    – Вторая победа подряд на выезде, как игралось сегодня?

    – Сегодня посложнее. Может, у меня так получилось, потому что пару смен в начале переиграл, подустал. Всю игру отходил. Слава богу, что выиграли, все рады. Едем дальше. 

    – В регулярке большинство не было вашим главным коньком, а сейчас одно из главных преимуществ, почему?

    – Не знаю, может, пришло время для этого. Иногда есть везучие полосы, иногда невезучие полосы. Рады, что в нужный момент проснулись и в большинстве забиваем голы. Здорово. 

    – В двух играх подряд у соперника отрыв, вам удается вернуться обратно в игру и преодолеть. Как это удается?

    – Я думаю, что команда почувствовала уверенность уже в конце регулярки, когда мы вытягивали в конце пару важных матчей. Уверенность приходит и все, теперь у нас есть такое оружие в запасе. 

    – Оцените игру Бобровского, 54 сэйва сегодня. 

    – Я вон ему кепку лучшего игрока вручил, после той игры она у меня была. Пришлось расстаться. Я тоже заметил, что если бы не он, счет сегодня совсем другой бы был. Спас он нас, задницы наши, – сказал Панарин с улыбкой. 

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