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    НХЛ. Форвард «Бостона» Пастрняк – самый молодой игрок в истории с 6 очками в матче плей-офф. Обошел Гретцки и Лемье

    Теги Бостон Кубок Стэнли Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ Фил Эспозито Давид Пастрняк

    Форвард «Бостона» Давид Пастрняк набрал 6 (3+3) очков во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Торонто» (7:3, 2-0). 

    Он повторил клубный рекорд «Брюинс» по очкам в одном матче плей-офф, принадлежавший Филу Эспозито и Рику Миддлтону. 

    В двух первых матчах серии на его счету 9 очков – ранее такой результат в истории был только у Эспозито в 1969 году, причем также в серии против «Торонто». 

    Кроме того, 21-летний чех стал самым молодым игроком в истории всей лиги, набравшим 6 очков в матче плей-офф.

    Пастрняк обогнал Уэйна Гретцки (22 года), Дики Мура и Марио Лемье (по 23 года). 

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