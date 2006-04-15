НХЛ. Форвард «Бостона» Пастрняк – самый молодой игрок в истории с 6 очками в матче плей-офф. Обошел Гретцки и Лемье

Форвард Давид Пастрняк набрал 6 (3+3) очков во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Торонто» (7:3, 2-0).

Он повторил клубный рекорд «Брюинс» по очкам в одном матче плей-офф, принадлежавший Филу Эспозито и Рику Миддлтону.

В двух первых матчах серии на его счету 9 очков – ранее такой результат в истории был только у Эспозито в 1969 году, причем также в серии против «Торонто».

Кроме того, 21-летний чех стал самым молодым игроком в истории всей лиги, набравшим 6 очков в матче плей-офф.

Пастрняк обогнал Уэйна Гретцки (22 года), Дики Мура и (по 23 года).