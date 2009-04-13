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    Сборная Швеции назвала 10 игроков НХЛ, которые сыграют на ЧМ-2018

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    Сборной Швеции объявила имена 10 хоккеистов НХЛ, которые сыграют на ЧМ-2018 в Дании.

    Вратарь: Андерс Нильссон («Ванкувер»).

    Защитники: Оливер Экман-Ларссон («Аризона»), Джон Клингберг («Даллас»), Эрик Густафссон («Чикаго»), Адам Ларссон («Эдмонтон»).

    Нападающие: Мика Зибанежад («Рейнджерс»), Микаэль Баклунд («Калгари»), Якуб де ла Роз («Монреаль»), Юхан Ларссон («Баффало»), Магнус Пяярви-Свенссон («Оттава»).

    По медицинским причинам окончательного ответа еще не дали Хенрик Лундквист, Антон Форсберг и Густав Нюквист.

    Остальные игроки, завершившие сезон, ответили отказом.

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