Сборная Швеции назвала 10 игроков НХЛ, которые сыграют на ЧМ-2018

Сборной Швеции объявила имена 10 хоккеистов НХЛ, которые сыграют на ЧМ-2018 в Дании.
Вратарь: Андерс Нильссон («Ванкувер»).
Защитники: Оливер Экман-Ларссон («Аризона»), Джон Клингберг («Даллас»), Эрик Густафссон («Чикаго»), Адам Ларссон («Эдмонтон»).
Нападающие: Мика Зибанежад («Рейнджерс»), Микаэль Баклунд («Калгари»), Якуб де ла Роз («Монреаль»), Юхан Ларссон («Баффало»), Магнус Пяярви-Свенссон («Оттава»).
По медицинским причинам окончательного ответа еще не дали Хенрик Лундквист, Антон Форсберг и Густав Нюквист.
Остальные игроки, завершившие сезон, ответили отказом.