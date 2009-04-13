Сборная Швеции назвала 10 игроков НХЛ, которые сыграют на ЧМ-2018

Сборной Швеции объявила имена 10 хоккеистов НХЛ, которые сыграют на в Дании.

Вратарь: Андерс Нильссон ( ).

Защитники: Оливер Экман-Ларссон («Аризона»), Джон Клингберг («Даллас»), Эрик Густафссон ( ), Адам Ларссон («Эдмонтон»).

Нападающие: Мика Зибанежад («Рейнджерс»), Микаэль Баклунд («Калгари»), Якуб де ла Роз ( ), Юхан Ларссон («Баффало»), Магнус Пяярви-Свенссон («Оттава»).

По медицинским причинам окончательного ответа еще не дали Хенрик Лундквист, Антон Форсберг и Густав Нюквист.

Остальные игроки, завершившие сезон, ответили отказом.