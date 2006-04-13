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    «Газпром Экспорт» стал спонсором «Слована»

    Теги бизнес Газпром Слован КХЛ

    Нефтегазовая компания ООО «Газпром Экспорт» стала спонсором «Слована».

    Соглашение между российской компанией и словацкой командой заключено до конца сезона-2018/19.

    «ООО «Газпром экспорт» является одной из самых успешных компаний в России. В настоящее время российская компания является мировым лидером в области поставок природного газа.

    «Газпром» поставляет природный газ в более чем 20 стран и участвует в мировых инвестиционных проектах.

    Также «Газпром» укрепляет репутацию благодаря целому ряду спонсорских мероприятий в таких областях, как хоккей, образование, здравоохранение и многое другое», – говорится в официальном заявлении клуба.

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