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    Овечкин о не лучшей статистике Бобровского против «Вашингтона»: «Не обращаю внимания на такое, спросите его»

    Теги Вашингтон Кубок Стэнли Коламбус Сергей Бобровский Александр Овечкин НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей Россия КХЛ

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился ожиданиями перед серией первого раунда Кубка Стэнли против «Коламбуса»

    – Мы понимаем, кто мы и знаем, что нужно делать, чтобы добиться успеха. Знаем, как играть, чтобы победить. Регулярный сезон окончен, начинается вторая часть. Уверен, что все будут готовы и здоровы.

    – Бобровский великолепно играет, совершает потрясающие сейвы, но против «Вашингтона» выглядит не очень хорошо. Как думаете, почему?

    – Не знаю, спросите его (с улыбкой). Я не обращ​аю внимания на такое. 

    – Кузнецов уже четыре года в «Вашингтоне»? Как он изменился за это время?

    – Он стал более зрелым игроком, лучше стал понимать игру. Мы знали, что он станет в будущем очень сильным игроком, и можем это сейчас наблюдать, – сказал Овечкин. 

    В этом сезоне процент отраженных бросков у Бобровского в 3 из 4 матчей «Коламбуса» против «Вашингтона» был ниже 90%. 

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