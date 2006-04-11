Овечкин о не лучшей статистике Бобровского против «Вашингтона»: «Не обращаю внимания на такое, спросите его»

Капитан «Вашингтона» поделился ожиданиями перед серией первого раунда Кубка Стэнли против .

– Мы понимаем, кто мы и знаем, что нужно делать, чтобы добиться успеха. Знаем, как играть, чтобы победить. Регулярный сезон окончен, начинается вторая часть. Уверен, что все будут готовы и здоровы.

– Бобровский великолепно играет, совершает потрясающие сейвы, но против выглядит не очень хорошо. Как думаете, почему?

– Не знаю, спросите его (с улыбкой). Я не обращ​аю внимания на такое.

– Кузнецов уже четыре года в «Вашингтоне»? Как он изменился за это время?

– Он стал более зрелым игроком, лучше стал понимать игру. Мы знали, что он станет в будущем очень сильным игроком, и можем это сейчас наблюдать, – сказал Овечкин.

В этом сезоне процент отраженных бросков у Бобровского в 3 из 4 матчей «Коламбуса» против «Вашингтона» был ниже 90%.