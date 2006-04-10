НХЛ. В сезоне-2017/18 в лиге сыграли 39 россиян – самый низкий показатель за 3 года

В сезоне-2017/18 хотя бы по одному матчу в НХЛ сыграли 39 российских игроков.

Это самый низкий показатель за последние 3 года (в сезоне-2016/17 – 42 игрока, 2015/16 – 41), но тем не менее, он входит в тройку лучших, начиная с сезона-2007/08.

Топ-5 европейских стран по представительству в НХЛ:

1. Швеция – 98 (в прошлом сезоне – 91)

2. Финляндия – 42 (в прошлом сезоне – 39)

3. Россия – 39 (в прошлом сезоне – 42)

4. Чехия – 37 (в прошлом сезоне – 38)

5. Швейцария – 15 (в прошлом сезоне – 15)

Добавим, что Канаду в общей сложности представляли 446 игроков (в прошлом сезоне – 451), а США – 269 (266).