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    НХЛ. В сезоне-2017/18 в лиге сыграли 39 россиян – самый низкий показатель за 3 года

    Теги сборная России НХЛ Хоккей Россия НХЛ

    В сезоне-2017/18 хотя бы по одному матчу в НХЛ сыграли 39 российских игроков. 

    Это самый низкий показатель за последние 3 года (в сезоне-2016/17 – 42 игрока, 2015/16 – 41), но тем не менее, он входит в тройку лучших, начиная с сезона-2007/08. 

    Топ-5 европейских стран по представительству в НХЛ: 

    1. Швеция – 98 (в прошлом сезоне – 91)

    2. Финляндия – 42 (в прошлом сезоне – 39)

    3. Россия – 39 (в прошлом сезоне – 42)

    4. Чехия – 37 (в прошлом сезоне – 38)

    5. Швейцария – 15 (в прошлом сезоне – 15)

    Добавим, что Канаду в общей сложности представляли 446 игроков (в прошлом сезоне – 451), а США – 269 (266). 

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