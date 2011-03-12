Патрик Лайне: «Для меня честь делить с Овечкиным лидерство в гонке снайперов»

Форвард «Виннипега» Патрик Лайне прокомментировал совместное с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным лидерство в гонке снайперов в сезоне . У обоих игроков по 40 голов.

«Для меня честь делить с Овечкиным лидерство в лиге. Я мечтал о Ришар Трофи (приз лучшему снайперу регулярного чемпионата – прим. Sports.ru). Об этой награде мечтает каждый снайпер. Многое может случиться, но это отличная мотивация для меня, особенно принимая во внимание задачи, стоящие перед нашей командой.

Никто не знает, как все сложится. Еще 10 матчей назад на моем счету было 25 шайб, и никто не говорил о 40. Многое может случиться», – сказал Лайне.