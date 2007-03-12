Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Александр Кожевников: «Главный проигравший от перехода новокузнецкого «Металлурга» в ВХЛ – российский хоккей»

    Теги Ак Барс ЦСКА Северсталь Лада Металлург Нк Александр Кожевников Слован КХЛ МХЛ Динамо Рига Югра Сарыарка Иван Телегин Никита Гусев ВХЛ Илья Сорокин Кирилл Капризов

    Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о сокращении клубов в КХЛ.

    – Гусева в свое время фактически забраковали в ЦСКА, но в «Югре» его выходили, там он получил путевку в профессиональную жизнь. Не говоря уже о новокузнецких воспитанниках Капризове, Телегине и Сорокине, без которых первого за 26 лет олимпийского праздника у нас точно не было бы.

    - То есть КХЛ сокращать не надо?

    – Я двумя руками «за» повышение конкуренции в Лиге, но не ценой исчезновения клубов, воспитывающих молодежь и работающих на национальные сборные.Не буду спорить с тем, что руководство новокузнецкого «Металлурга» год назад где-то само спровоцировало КХЛ на жесткое решение о сокращении.

    Но посмотрите что получилось: Новокузнецк стал середняком ВХЛ, с огромным трудом проходит в плей-офф третий клуб Казахстана – «Сарыарку». А молодые новокузнечане, массово уехавшие в Казань, шанса не получают – в «Ак Барсе» и без них есть шесть пятерок.

    Так что здесь главный проигравший – российский хоккей, рискующий потерять новокузнецкую школу, одну из ведущих в стране.

    - Судя по косвенным сообщениям из КХЛ, в российской зоне риска – «Лада», «Югра», «Северсталь».

    – Череповец после серии провальных сезонов пробился в плей-офф и на какой-то срок себя обезопасил. «Югра» и помимо Гусева воспитала для различных сборных России нескольких игроков плюс со своим клубом МХЛ недавно стала чемпионом Востока. Также готов поддержать и Тольятти, естественно, в том случае, если клуб сможет усилить свою тренерскую линию.

    - Прошел слух, что КХЛ может сократить не российские клубы, а зарубежные – рижское «Динамо» и «Слован».

    – Определенная логика тут есть: обе команды провели отвратительные сезоны. Наверное, где-то они расслабились, думая, что сокращать КХЛ будут за счет России. В то же время у таких хоккейных городов, как Рига и Братислава, есть много плюсов. В КХЛ есть руководители и специалисты, которые их взвесят.

    - Итак, что делать с идеей о сокращении КХЛ?

    – Все клубы, работающие на национальный хоккей, на сборные, надо однозначно оставлять, тут двух мнений быть не может. Но при этом угроза о сокращении КХЛ мне нравится в роли своеобразной дубины, которая заставляет клубы шевелиться.

    Так что, думаю, с учетом победы на Олимпиады нам нужно провести спокойный сезон, без революций. А через год, может быть, к идее вернуться, – сказал Кожевников.

    Эксклюзивные фрибеты и бонусы на первый депозит от Sports.ru

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться