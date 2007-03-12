Александр Кожевников: «Главный проигравший от перехода новокузнецкого «Металлурга» в ВХЛ – российский хоккей»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о сокращении клубов в .

– Гусева в свое время фактически забраковали в , но в «Югре» его выходили, там он получил путевку в профессиональную жизнь. Не говоря уже о новокузнецких воспитанниках Капризове, Телегине и Сорокине, без которых первого за 26 лет олимпийского праздника у нас точно не было бы.

- То есть КХЛ сокращать не надо?

– Я двумя руками «за» повышение конкуренции в Лиге, но не ценой исчезновения клубов, воспитывающих молодежь и работающих на национальные сборные.Не буду спорить с тем, что руководство новокузнецкого «Металлурга» год назад где-то само спровоцировало КХЛ на жесткое решение о сокращении.

Но посмотрите что получилось: Новокузнецк стал середняком ВХЛ, с огромным трудом проходит в плей-офф третий клуб Казахстана – «Сарыарку». А молодые новокузнечане, массово уехавшие в Казань, шанса не получают – в и без них есть шесть пятерок.

Так что здесь главный проигравший – российский хоккей, рискующий потерять новокузнецкую школу, одну из ведущих в стране.

- Судя по косвенным сообщениям из КХЛ, в российской зоне риска – «Лада», «Югра», .

– Череповец после серии провальных сезонов пробился в плей-офф и на какой-то срок себя обезопасил. «Югра» и помимо Гусева воспитала для различных сборных России нескольких игроков плюс со своим клубом недавно стала чемпионом Востока. Также готов поддержать и Тольятти, естественно, в том случае, если клуб сможет усилить свою тренерскую линию.

- Прошел слух, что КХЛ может сократить не российские клубы, а зарубежные – рижское и «Слован».

– Определенная логика тут есть: обе команды провели отвратительные сезоны. Наверное, где-то они расслабились, думая, что сокращать КХЛ будут за счет России. В то же время у таких хоккейных городов, как Рига и Братислава, есть много плюсов. В КХЛ есть руководители и специалисты, которые их взвесят.

- Итак, что делать с идеей о сокращении КХЛ?

– Все клубы, работающие на национальный хоккей, на сборные, надо однозначно оставлять, тут двух мнений быть не может. Но при этом угроза о сокращении КХЛ мне нравится в роли своеобразной дубины, которая заставляет клубы шевелиться.

Так что, думаю, с учетом победы на Олимпиады нам нужно провести спокойный сезон, без революций. А через год, может быть, к идее вернуться, – сказал Кожевников.

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