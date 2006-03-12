Салливан о незасчитанном голе Думулина: «Я не согласен с решением арбитров, они должны были смотреть видеоповтор»

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал решение арбитров не засчитывать гол Брайана Думулина в матче против «Торонто» (2:5).
«Я не согласен с решением арбитров. Они видели эпизод только со своей точки. Я считаю, что они должны были смотреть видеоповтор.
Это был поворотный момент в игре. Судя по тому, что я видел, мне показалось, что гол был забит без нарушения правил», – сказал Салливан.
Гол нападающего «Питтсбурга» Брайана Думулина при счете 3:0 в пользу «Торонто» не был засчитан, поскольку арбитры усмотрели в действиях американца атаку вратаря.
Поскольку голу предшествовало нарушение правил, Майк Салливан не смог запросить видеопросмотр эпизода с заброшенной шайбой.
Видео: канал Sportsnet на YouTube