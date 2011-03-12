НХЛ планирует запустить в Китае программу развития детского хоккея с мячом в залах

Исполнительный вице-президент НХЛ по выработке международной стратегии Дэвид Пропер заявил, что НХЛ будет работать над запуском программы развития хоккея с мячом в залах в китайских школах.

«Такая модель была успешно опробована НБА. Для нас она очень важна, потому что дети начнут играть в хоккей в сотнях пекинских школ. Если этот проект приживется, мы можем расширить его и вести речь уже о тысячах школ, в которых дети будут знакомиться с хоккеем. Такой проект не потребует серьезных финансовых вложений.

Китай – один из самых перспективных рынков мира. Все хотят туда попасть в том или ином виде.

Китаю не нужно, чтобы мы просто съездили туда, сыграли матч и уехали. Они хотят, чтобы наш интерес был стабильным, чтобы мы помогли развитию хоккея, развитию экономики этого вида спорта. Они не хотят, чтобы НХЛ приехала, заработала деньги и уехала. И это важно понимать», – сказал Пропер.