«Колорадо» – «Аризона». Экман-Ларссон оштрафован на 5 тысяч долларов за удар клюшкой Андригетто, в стычке поучаствовал Задоров

Защитник «Аризоны» Оливер Экман-Ларссон был оштрафован на 5 тысяч долларов за удар клюшкой форварда Свена Андригетто.

Департамент безопасности игроков вынес оперативное решение по итогам эпизода, случившегося в третьем периоде матча между командами.

Шведский защитник получил за это малый штраф, а также еще один – за удар Андригетто в ходе последовавшей разборки. Швейцарец ответил, после чего за своего партнера вступился .

Все это привело к стычке с участием других игроков команд, в которой поучаствовал и российский защитник «Эвеланш» . Ему и форварду «Койотис» Брендану Перлини в итоге выписали по 2+10 минут штрафа.

Победу в матче одержал «Колорадо» – 5:2.