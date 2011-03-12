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    «Колорадо» – «Аризона». Экман-Ларссон оштрафован на 5 тысяч долларов за удар клюшкой Андригетто, в стычке поучаствовал Задоров

    Теги Колорадо Аризона НХЛ Оливер Экман-Ларссон Свен Андригетто Никита Задоров Макс Доми Брендан Перлини

    Защитник «Аризоны» Оливер Экман-Ларссон был оштрафован на 5 тысяч долларов за удар клюшкой форварда «Колорадо» Свена Андригетто. 

    Департамент безопасности игроков вынес оперативное решение по итогам эпизода, случившегося в третьем периоде матча между командами. 

    Шведский защитник получил за это малый штраф, а также еще один – за удар Андригетто в ходе последовавшей разборки. Швейцарец ответил, после чего за своего партнера вступился Макс Доми

    Все это привело к стычке с участием других игроков команд, в которой поучаствовал и российский защитник «Эвеланш» Никита Задоров. Ему и форварду «Койотис» Брендану Перлини в итоге выписали по 2+10 минут штрафа. 

    Победу в матче одержал «Колорадо» – 5:2. 

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