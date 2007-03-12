Вестерлунд о выходе Скривенса из ворот во время вбрасывания: «Оставалось очень мало времени. Бен понимал, что делает»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд подвел итоги пятого матча серии против «Авангарда» (2:1) 1-го раунда Кубка Гагарина (3-2).
– Это была хорошая игра плей-офф. Очень равная. Скривенс сыграл хорошо. Большое спасибо нашим болельщикам, они очень хорошо нас поддерживали.
- В матче было два нестандартных эпизода, когда Скривенс встал на вбрасывание и передача Умарка вратаря на последних минутах. Как вы относитесь к такому?
– Я думаю, что Бен понимал, что делает, потому что оставалось очень мало времени. Линус подумал, что нужно сохранить шайбу и сделал передачу.
У Бена Скривенса нетривиальная тактика перед вбрасыванием. pic.twitter.com/ambLdomour— ХК Салават Юлаев (@hcsalavat) 10 марта 2018 г.