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    Вестерлунд о выходе Скривенса из ворот во время вбрасывания: «Оставалось очень мало времени. Бен понимал, что делает»

    Теги Авангард Салават Юлаев Эркка Вестерлунд КХЛ Линус Умарк Бен Скривенс

    Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд подвел итоги пятого матча серии против «Авангарда» (2:1) 1-го раунда Кубка Гагарина (3-2).

    – Это была хорошая игра плей-офф. Очень равная. Скривенс сыграл хорошо. Большое спасибо нашим болельщикам, они очень хорошо нас поддерживали.

    - В матче было два нестандартных эпизода, когда Скривенс встал на вбрасывание и передача Умарка вратаря на последних минутах. Как вы относитесь к такому?

    – Я думаю, что Бен понимал, что делает, потому что оставалось очень мало времени. Линус подумал, что нужно сохранить шайбу и сделал передачу.

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