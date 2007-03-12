Вестерлунд о выходе Скривенса из ворот во время вбрасывания: «Оставалось очень мало времени. Бен понимал, что делает»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд подвел итоги пятого матча серии против (2:1) 1-го раунда Кубка Гагарина (3-2).

– Это была хорошая игра плей-офф. Очень равная. Скривенс сыграл хорошо. Большое спасибо нашим болельщикам, они очень хорошо нас поддерживали.

- В матче было два нестандартных эпизода, когда Скривенс встал на вбрасывание и передача Умарка вратаря на последних минутах. Как вы относитесь к такому?

– Я думаю, что Бен понимал, что делает, потому что оставалось очень мало времени. Линус подумал, что нужно сохранить шайбу и сделал передачу.