НХЛ. Форварды «Питтсбурга» Раст и Симон получили травмы, клуб вызвал Джуриса из АХЛ

Форварды Брайан Раст и Доминик Симон получили травмы в матче с «Филадельфией» (5:2).

У Раста выявлено сотрясение мозга, он выбыл на неопределенный срок. У Симона – повреждение нижней части тела, из-за которого придется пропустить несколько недель.

В 57 матчах сезона Раст набрал 33 (10+23) очка, Симон – 12 (4+8) очков в 31 матче.

Клуб уже вызвал форварда Джоша Джуриса из АХЛ.

Главный тренер «Пингвинс» Майк Салливан также сообщил, что травмированные ранее голкипер Мэтт Мюррей и форвард Зак Эстон-Риз прогрессируют. Мюррей приступил к тренировкам с отражением бросков.