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    НХЛ. Форварды «Питтсбурга» Раст и Симон получили травмы, клуб вызвал Джуриса из АХЛ

    Теги травмы Питтсбург НХЛ Доминик Симон Джош Джурис Брайан Раст

    Форварды «Питтсбурга» Брайан Раст и Доминик Симон получили травмы в матче с «Филадельфией» (5:2). 

    У Раста выявлено сотрясение мозга, он выбыл на неопределенный срок. У Симона – повреждение нижней части тела, из-за которого придется пропустить несколько недель. 

    В 57 матчах сезона Раст набрал 33 (10+23) очка, Симон – 12 (4+8) очков в 31 матче. 

    Клуб уже вызвал форварда Джоша Джуриса из АХЛ. 

    Главный тренер «Пингвинс» Майк Салливан также сообщил, что травмированные ранее голкипер Мэтт Мюррей и форвард Зак Эстон-Риз прогрессируют. Мюррей приступил к тренировкам с отражением бросков. 

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