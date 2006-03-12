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    Тренер вратарей «Колорадо» Парккила: «Всегда мечтал поработать в НХЛ. Мне повезло, что появился такой шанс»

    Теги Колорадо Семен Варламов НХЛ Джонатан Бернье Юсси Парккила

    Тренер вратарей «Колорадо» Юсси Парккила поделился впечатлениями от работы в НХЛ

    40-летний финн стал первым европейским тренером вратарей в клубе НХЛ, ранее не имевшим отношения к лиге. 

    «Я всегда об этом мечтал, хотя и не говорил об этом вслух. Это фантастика, но я не воспринимаю это как должное. Очень многое должно сложиться, чтобы произошло такое событие.

    Пришло ли время для того, чтобы в НХЛ появился первый тренер вратарей из Финляндии? Мне повезло, что у меня появился такой шанс, но не все было так просто. Моя карьера не была легкой. Я много работал, чтобы добиться этого.

    Хоккей здесь другой. Но мы смотрим на вратарей, концентрируемся только на них. Конечно, давление было и будет всегда и везде. Все хотят побеждать. Но я уверен в себе.

    Надо доказать, что у тебя все получится, надо завоевать доверие. Надеюсь, что найдутся и другие коллеги, которые поверят в себя. Мой случай может стать хорошим примером для тренеров из Швеции, Финляндии. Они поверят, что их мечта может сбыться», – сказал Парккила. 

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