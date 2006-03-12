Марк-Андре Флери о рекорде «Вегаса» по выездным победам: «Мы заразные. Мы с собой вирус возим»

Голкипер Марк-Андре Флери поделился мнением о том, что клуб повторил рекорд «Анахайма» по количеству гостевых побед для клубов-новичков.

«Я думаю, мы заразные. Мы с собой вирус возим.

Вы должны за этим следить в течение всего сезона и доводить до нашего сведения такие вещи. Я не знаю, почему так происходит.

Мы играем не для того, чтобы бить эти рекорды. Мы хотим, чтобы у нас все получалось, хотим, чтобы дальше все складывалось удачно», – сказал Флери.

НХЛ. «Вегас» повторил рекорд по количеству выездных побед для клубов-новичков