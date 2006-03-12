Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Марк-Андре Флери о рекорде «Вегаса» по выездным победам: «Мы заразные. Мы с собой вирус возим»

    Теги Марк-Андре Флери НХЛ Вегас

    Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флери поделился мнением о том, что клуб повторил рекорд «Анахайма» по количеству гостевых побед для клубов-новичков.

    «Я думаю, мы заразные. Мы с собой вирус возим.

    Вы должны за этим следить в течение всего сезона и доводить до нашего сведения такие вещи. Я не знаю, почему так происходит.

    Мы играем не для того, чтобы бить эти рекорды. Мы хотим, чтобы у нас все получалось, хотим, чтобы дальше все складывалось удачно», – сказал Флери.

    НХЛ. «Вегас» повторил рекорд по количеству выездных побед для клубов-новичков

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться