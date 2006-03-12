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    СДК КХЛ может отменить двухминутный штраф Умарка

    Теги Авангард Салават Юлаев судьи КХЛ Кубок Гагарина Линус Умарк

    СДК КХЛ может отменить двухминутный штраф нападающего «Салавата» Линуса Умарка за симуляцию.

    Ранее сообщалось, что шведский легионер «Салавата Юлаева» будет оштрафован на 50 тысяч рублей, согласно дисциплинарному регламенту КХЛ.

    Клуб обратился в лигу с просьбой дать оценку данного эпизода.

    Шведский хоккеист получил две минуты после падения в результате подножки игрока «Авангарда» Максима Чудинова.

    Если СДК КХЛ отменит двухминутный штраф Умарка, то хоккеист будет автоматически освобождён и от денежного штрафа.

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