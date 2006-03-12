Вадим Епанчинцев: «Я не Сумманен. Голым установки давать не буду»

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев ответил на вопросы по итогам серии 1/4 финала плей-офф против (0-4 в серии)

– Можно было против такого ЦСКА хоть что-то зацепить?

– С любым соперником можно. Но для этого нужно, чтобы все сошлось воедино. Мы старались, боролись, но на данный момент мастерства не хватило.

Примерно 70 процентов наших игроков в кубковых матчах не участвовали. В любом случае прошедший плей-офф – хороший урок для нас.

И для нас, тренеров, и для хоккеистов. И это – позитивный момент. Надеюсь, что все сделают правильные выводы. Мы, тренеры, – тоже. Будем идти вперед, расти.

– Создавалось ощущение, что в матчах с ЦСКА бился головой в глухую стену.

– Да. Я понимаю, что такое мнение могло сложиться и у болельщиков, и у журналистов. ЦСКА – отличная команда с поставленной игрой, крепкой обороной.

Мы пробовали много вариантов для того, чтобы сыграть более успешно, в том числе меняли сочетание звеньев.

Не согласен, что ЦСКА – неприступная стена. Нам в каких-то моментах не хватило везения для того, чтобы забить, повести в счете, заставить соперника раскрыться. И это давило на ребят.

– Как еще пытались изменить ход серии?

– У любого соперника ты ищешь слабые стороны, пытаешься ими воспользоваться. Так делали и мы.

Другое дело – как соперник на это реагирует. Мы перед каждым новым матчем вносили изменения и в игровое задание, и в тактику. Но – не получилось.

Если говорить о психологических методах, то, конечно, заводили ребят, причем не только тренеры, но и опытные игроки, прошедшие не один плей-офф, например, .

– Может быть, стоило применить какие-нибудь нестандартные методы?

– Я человек с определенным складом характера, у меня есть свои методы. И как тот же оголяться и в таком виде давать установки точно не буду, – рассказал Епанчинцев.