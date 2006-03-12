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    Вадим Епанчинцев: «Я не Сумманен. Голым установки давать не буду»

    Теги ЦСКА Спартак Вадим Епанчинцев Дмитрий Калинин Раймо Сумманен КХЛ Кубок Гагарина

    Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев ответил на вопросы по итогам серии 1/4 финала плей-офф против ЦСКА (0-4 в серии)

    – Можно было против такого ЦСКА хоть что-то зацепить?

    – С любым соперником можно. Но для этого нужно, чтобы все сошлось воедино. Мы старались, боролись, но на данный момент мастерства не хватило.

    Примерно 70 процентов наших игроков в кубковых матчах не участвовали. В любом случае прошедший плей-офф – хороший урок для нас.

    И для нас, тренеров, и для хоккеистов. И это – позитивный момент. Надеюсь, что все сделают правильные выводы. Мы, тренеры, – тоже. Будем идти вперед, расти.

    – Создавалось ощущение, что в матчах с ЦСКА «Спартак» бился головой в глухую стену.

    – Да. Я понимаю, что такое мнение могло сложиться и у болельщиков, и у журналистов. ЦСКА – отличная команда с поставленной игрой, крепкой обороной.

    Мы пробовали много вариантов для того, чтобы сыграть более успешно, в том числе меняли сочетание звеньев.

    Не согласен, что ЦСКА – неприступная стена. Нам в каких-то моментах не хватило везения для того, чтобы забить, повести в счете, заставить соперника раскрыться. И это давило на ребят.

    – Как еще пытались изменить ход серии?

    – У любого соперника ты ищешь слабые стороны, пытаешься ими воспользоваться. Так делали и мы.

    Другое дело – как соперник на это реагирует. Мы перед каждым новым матчем вносили изменения и в игровое задание, и в тактику. Но – не получилось.

    Если говорить о психологических методах, то, конечно, заводили ребят, причем не только тренеры, но и опытные игроки, прошедшие не один плей-офф, например, Дмитрий Калинин.

    – Может быть, стоило применить какие-нибудь нестандартные методы?

    – Я человек с определенным складом характера, у меня есть свои методы. И как тот же Раймо Сумманен оголяться и в таком виде давать установки точно не буду, – рассказал Епанчинцев.

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