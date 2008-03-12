Скудра о контракте с «Торпедо»: «Было предложение остаться. Но должны быть правильная мотивация и план»

Главный тренер Петерис Скудра рассказал о планах на будущее.

– Пока я реально хочу переварить то, что произошло в этом году и за последние пять лет. Наверное, эмоции, которые были после четвертой игры, связаны с тем, что в голове сидела мысль: возможно, это последняя игра за «Торпедо».

Но никакой конкретики на данный момент нет. Нужно все взвесить, понять.

– К тому же в «Торпедо» вы давно.

– Да, надо осмыслить случившееся. Пять лет – это такой серьезный срок.

Когда работаешь год-два в одной команде, уйти проще. А когда тебе надо уйти после пяти лет – это совсем другая история.

– Значит, встречи с руководством еще будут?

– Конечно, все обсудим. Я даже могу сказать, что было предложение остаться. Но опять же, мы все немножко отошли на шаг назад.

Хочется поговорить, все понять. Должна быть правильная мотивация, должен быть план. Это важно. Если его нет, то смысл оставаться? – сказал Скудра.