Сергей Светлов: «Уровень конкуренции в Восточной конференции оказался заметно выше»

Олимпийский чемпион поделился мнением о сериях 1/4 финала Западной конференции.

«Такое развитие событий – три западные серии по 4-0 – можно было прогнозировать. Уже по ходу регулярного чемпионата просматривалось, что уровень конкуренции в Восточной конференции оказался заметно выше.

Собственно, это мы увидели и по итогам регулярки, когда на Западе проходной балл в плей-офф составил 83, а на Востоке – на пять баллов больше.

Более того, , с 87 баллами не прошедшая в кубковую восьмерку на Востоке, в Западной конференции стала бы шестой. Тут, как говорится, без комментариев», – сказал Светлов.