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    Сергей Светлов: «Уровень конкуренции в Восточной конференции оказался заметно выше»

    Теги Сибирь КХЛ Кубок Гагарина Сергей Светлов

    Олимпийский чемпион Сергей Светлов поделился мнением о сериях 1/4 финала Западной конференции.

    «Такое развитие событий – три западные серии по 4-0 – можно было прогнозировать. Уже по ходу регулярного чемпионата просматривалось, что уровень конкуренции в Восточной конференции оказался заметно выше.

    Собственно, это мы увидели и по итогам регулярки, когда на Западе проходной балл в плей-офф составил 83, а на Востоке – на пять баллов больше. 

    Более того, «Сибирь», с 87 баллами не прошедшая в кубковую восьмерку на Востоке, в Западной конференции стала бы шестой. Тут, как говорится, без комментариев», – сказал Светлов.

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