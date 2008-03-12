Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Жильбер Брюле: «Жертвоприношение в «Барысе» – одна из самых странных вещей в моей жизни»

    Теги Жильбер Брюле КХЛ Барыс Куньлунь Ред Стар

    Нападающий «Куньлуня» Жильбер Брюле рассказал о том, что его удивило в КХЛ.

    «Когда в «Барысе» на льду зарезали барана, то я был в шоке. Одна из самых странных вещей, о которых я слышал в своей жизни.

    Тренировочные лагери в России – это что-то. Один из самых трудных моментов, которые были в моей карьере.

    Вы собираетесь всей командой на два месяца и занимаетесь, занимаетесь. Два занятия на льду каждый день с перерывом на обед», – заявил Брюле.

    Хоккеист в России выступал за «Автомобилист», «Нефтехимик» и «Трактор».

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться