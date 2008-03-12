Жильбер Брюле: «Жертвоприношение в «Барысе» – одна из самых странных вещей в моей жизни»

Нападающий «Куньлуня» Жильбер Брюле рассказал о том, что его удивило в .

«Когда в «Барысе» на льду зарезали барана, то я был в шоке. Одна из самых странных вещей, о которых я слышал в своей жизни.

Тренировочные лагери в России – это что-то. Один из самых трудных моментов, которые были в моей карьере.

Вы собираетесь всей командой на два месяца и занимаетесь, занимаетесь. Два занятия на льду каждый день с перерывом на обед», – заявил Брюле.

Хоккеист в России выступал за «Автомобилист», «Нефтехимик» и «Трактор».