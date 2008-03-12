Пашков о 249 минутах штрафа в матче «Нефтехимик» – «Трактор»: «Виноваты сами, пусть расхлебывают эту кашу»

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о третьем матче 1/4 финала Восточной конференции между «Нефтехимиком» и (2:3), когда команды набрали 249 минут штрафа.

«У было дисквалифицировано несколько игроков, но это проблема нижнекамцев. У Назарова красной строкой через всю тренерскую карьеру проходит вот такой жесткий хоккей на грани грубости.

В общем-то, это дает результат, но, с другой стороны, срываться и зарабатывать такое количество удалений – это неправильно. Но виноваты сами, так что пусть расхлебывают эту кашу.

В том, допустимо ли доводить до такого, пусть разбирается дисциплинарная комиссия. Нужно разобраться, как такое произошло за несколько секунд до финальной сирены, почему на льду оказались именно эти игроки, которые полезли в драку», – сказал Пашков.