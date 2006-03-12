Мэт Робинсон: «ЦСКА было не особо просто выиграть у «Спартака» все 4 матча»

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон прокомментировал выход в полуфинал Западной конференции.

– В дерби может случиться что угодно. Мы постарались, выиграли все 4 матча со и завершили серию.

– Вышло просто?

– Не особо. У нас было несколько напряженных матчей. Удалось не отступать от плана и строго сыграть в обороне.

– И все же вы провели 4 матча за 5 дней.

– Ага. В сезоне у нас не было спаренных матчей, и к такому ритму мы не привыкли. Но в таком же расписании будут проходить следующие раунды, поэтому пришлось адаптироваться. К счастью, у нас глубокий запас, и тренеры могут ротировать состав, будучи уверенными, что всегда найдутся свежие игроки.

– Следующий раунд будет сложнее?

– Определенно, с каждой стадией становится сложнее. «Сочи» ли нам попадется, или «Йокерит». Нужно быть готовым, что придется непросто.

– Как самочувствие ваше и других олимпийцев после Кореи?

– Мы действительно играли много в последнее время. Нам давали отдохнуть несколько дней до серии, поэтому правильно подготовили ум и тело. Теперь у нас есть еще один перерыв до полуфинала конференции.

– Что случилось в эпизоде с удалением Телегина?

– Арбитры объявили решение по-русски, поэтому я ничего не понял. В целом судили нормально в серии, – сказал Робинсон.