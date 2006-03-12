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    Мэт Робинсон: «ЦСКА было не особо просто выиграть у «Спартака» все 4 матча»

    Теги ЦСКА Спартак судьи КХЛ Кубок Гагарина Иван Телегин Мэт Робинсон

    Защитник ЦСКА Мэт Робинсон прокомментировал выход в полуфинал Западной конференции.

    – В дерби может случиться что угодно. Мы постарались, выиграли все 4 матча со «Спартаком» и завершили серию.

    – Вышло просто?

    – Не особо. У нас было несколько напряженных матчей. Удалось не отступать от плана и строго сыграть в обороне.

    – И все же вы провели 4 матча за 5 дней.

    – Ага. В сезоне у нас не было спаренных матчей, и к такому ритму мы не привыкли. Но в таком же расписании будут проходить следующие раунды, поэтому пришлось адаптироваться. К счастью, у нас глубокий запас, и тренеры могут ротировать состав, будучи уверенными, что всегда найдутся свежие игроки.

    – Следующий раунд будет сложнее?

    – Определенно, с каждой стадией становится сложнее. «Сочи» ли нам попадется, или «Йокерит». Нужно быть готовым, что придется непросто.

    – Как самочувствие ваше и других олимпийцев после Кореи?

    – Мы действительно играли много в последнее время. Нам давали отдохнуть несколько дней до серии, поэтому правильно подготовили ум и тело. Теперь у нас есть еще один перерыв до полуфинала конференции.

    – Что случилось в эпизоде с удалением Телегина?

    – Арбитры объявили решение по-русски, поэтому я ничего не понял. В целом судили нормально в серии, – сказал Робинсон.

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