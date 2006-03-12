Эрик Стаал: «В «Миннесоте» я помолодел и стал наслаждаться игрой»

Форвард «Миннесоты» поделился мнением о прогрессе своей результативности в сравнении с последними сезонами в «Каролине».

«Когда мой контракт с «Каролиной» завершался, в моей игре уже было много сложностей. У меня появился шанс все начать сначала в Миннесоте. В этом штате очень любят хоккей, и он находится недалеко от места, где я вырос (провинция Онтарио – прим. Sports.ru). Там много команд, там проводят много детских турниров, многие семьи туда приезжают. Это важно.

Я знаю, что такое хоккей на улице. Играя с сыновьями на катке перед домом, я вспоминаю детство, почему я начал играть в хоккей, почему я так люблю этот вид спорта. Это мне очень помогает. Я почувствовал себя моложе, стал наслаждаться игрой, перестал переживать.

Чувствую, что могу еще долго играть в хоккей. Как минимум еще несколько сезонов», – сказал Стаал.

НХЛ. Эрик Стаал забил 30 голов впервые с сезона-2010/11