Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Эрик Стаал: «В «Миннесоте» я помолодел и стал наслаждаться игрой»

    Теги Миннесота Эрик Стаал НХЛ

    Форвард «Миннесоты» Эрик Стаал поделился мнением о прогрессе своей результативности в сравнении с последними сезонами в «Каролине». 

    «Когда мой контракт с «Каролиной» завершался, в моей игре уже было много сложностей. У меня появился шанс все начать сначала в Миннесоте. В этом штате очень любят хоккей, и он находится недалеко от места, где я вырос (провинция Онтарио – прим. Sports.ru). Там много команд, там проводят много детских турниров, многие семьи туда приезжают. Это важно.

    Я знаю, что такое хоккей на улице. Играя с сыновьями на катке перед домом, я вспоминаю детство, почему я начал играть в хоккей, почему я так люблю этот вид спорта. Это мне очень помогает. Я почувствовал себя моложе, стал наслаждаться игрой, перестал переживать.

    Чувствую, что могу еще долго играть в хоккей. Как минимум еще несколько сезонов», – сказал Стаал. 

    НХЛ. Эрик Стаал забил 30 голов впервые с сезона-2010/11

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться